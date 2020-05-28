Москва, , 23:47 — REGNUM Минобороны РФ согласовало содержание контракта на следующую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает 28 мая газета «Известия» со ссылкой на неназванные военные источники.

По утверждению издания, речь идёт о поставках не менее 76 боевых самолётов этого типа до 2027 года.

Уточняется, что по этому контракту в ВКС России должны быть поставлены истребители-бомбардировщики Су-34 усовершенствованной модификации, с разведывательным бортовым оборудованием.

Издание отмечает, что хотя контракт на поставку 76 истребителей-бомбардировщиков Су-34 ещё и не подписан, но предприятия, связанные с этим заказом, начали закупку комплектующих для его исполнения.

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