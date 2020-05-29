Тегеран, , 08:55 — REGNUM Более 100 судов различных классов были приняты в военно-морской базе иранского Корпуса cтражей Исламской революции (КСИР) в Бандар-Аббасе в присутствии министра обороны Ирана бригадного генерала Амира Хатами и командующего КСИР Хосейна Салами.

Командующий Военно-морским флотом Корпуса cтражей Исламской революции (КСИР) адмирал Алиреза Тангсири и другие официальные лица также присутствовали на церемонии, которая проходила в 1-м Военно-морском округе КСИР.

Иранские суда различных классов, включая «Ашуру», «Тарик» и «Зульфикар»? были произведены и оптимизированы местными специалистами на наукоемких предприятиях морской промышленной организации при министерстве обороны и специализированных военно-технических центрах КСИР.

Суда обладают хорошими гидродинамическими возможностями, высокой скоростью, неплохой маневренностью и очень низким радиолокационным уклонением, а высокая наступательная мощь оказывает большое влияние на повышение боеспособности ВМС КСИР в районе Персидского залива и Ормузского пролива.