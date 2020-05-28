Пекин, , 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.

Данный аппарат получил один из лучших чипов Qualcomm Snapdragon 865, который на сегодня является самым мощным для Android-устройств. Оперативная память — 8 Гб, носитель — 256 Гб.

Стоимость данного смартфона в России составит 69 990 рублей.

Те покупатели, которые оформили предзаказ еще до старта продаж, который намечен на 11 июня, смогут получить в подарок к топовому смартфону от Xiaom еще и смартфон Redmi Note 8 Pro с 6/128 Гб памяти.