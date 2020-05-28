Москва, , 20:16 — REGNUM Третий серийный патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22 160, построенный для Черноморского флота, проходит испытания с опережением графика, сообщает 28 мая пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, зеленодольские кораблестроители уже запланировали передачу патрульного корабля «Павел Державин» раньше, чем указано в контракте.

На данный момент корабль в Новороссийске, на сдаточной базе.

«Ведётся подготовка к электромагнитной обработке и наладочному выходу в море. Действующие ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, не помешали судостроителям досрочно выйти на ответственный этап испытаний новой боевой единицы для Военно-морского флота», — сообщает российское военное ведомство.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что патрульный корабль «Павел Державин» будет передан ВМФ России до конца 2020 года.

Напомним, ранее Зеленодольский завод имени Горького передал российскому ВМФ два патрульных корабля проекта 22 160. «Василий Быков» военные получили 20 декабря 2018 года, а «Дмитрий Рогачев» был передан флоту 11 июня 2019 года.

Справка ИА REGNUM: главной отличительной чертой патрульных кораблей проекта 22 160 является модульный принцип систем вооружения. Эти корабли водоизмещением около 2000 тонн с экипажем до 80 человек несут палубный вертолет Ка-27ПС, вооружены 76,2-мм артустановкой, зенитным ракетным комплексом и крупнокалиберными пулемётами.

Патрульные корабли проекта 22 160 с дальностью плавания 6 тыс. миль, способны развивать скорость до 30 узлов и автономно выполнять задачи в течение 60 суток.

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