Москва, , 19:28 — REGNUM Новая стратегическая атомная субмарина-ракетоносец «Князь Владимир» будет официально включена в боевой состав Военно-морского флота России уже в июне текущего года, сообщает 28 мая «Интерфакс» со ссылкой на неназванный военный источник.

«Официально подводный крейсер будет включен в состав Северного флота России после подъема Андреевского флага. Торжественная церемония, как ожидается, состоится в первой половине июня», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая на предприятии «Севмаш» был подписан приемный акт, подтверждающий полную техническую готовность «Князя Владимира» для передачи Военно-морскому флоту.

Приемный акт подписали председатель комиссии госприемки кораблей главного командования ВМФ Алексей Потешкин, гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, генконструктор конструкторского бюро «Рубин» Сергей Суханов и командир атомной подводной лодки стратегического назначения Владислав Дружин.

Напомним, ещё в 2019 году Северный флот с борта подводного ракетоносца «Князь Владимир» успешно произвёл испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигонным целям на Камчатке.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» относится к четвертому поколению подводных атомоходов. Это первый подводный крейсер, построенный по усовершенствованному проекту «Борей-А». От трёх аналогичных субмарин «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», построенных по проекту «Борей», подводный крейсер «Князь Владимир» отличается меньшим уровнем шумности, усовершенствованными узлами маневрирования на глубине, новыми системами управления бортовым вооружением.

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