Москва, , 19:11 — REGNUM Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил весь цикл испытаний и передан Военно-Морскому флоту, сообщает 28 мая пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Приёмный акт был подписан на предприятии «Севмаш».

"Приемный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию Военно-Морскому флоту», — указано в сообщении корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» относится к четвертому поколению подводных атомоходов и построен по усовершенствованному проекту «Борей-А». От трёх аналогичных субмарин «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», построенных по проекту «Борей», подводный крейсер «Князь Владимир» отличается меньшим уровнем шумности, более усовершенствованными узлами маневрирования на глубине, новыми системами управления бортовым вооружением.

Напомним, в 2019 году Северный флот с борта подводного ракетоносца «Князь Владимир» успешно произвёл испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону на Камчатке.

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