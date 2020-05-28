Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Для ВВС США разрабатывается проект паллетированных боеприпасов, приспособленных для боевого применения с транспортных самолётов, сообщает портал The Drive.

Проект под обозначением CLEAVER направлен на создание авиабомб, применение которых позволит превратить в бомбардировщики самолёты военно-транспортной авиации.

Бомбы предполагается размещать на грузовых платформах, похожих на всем известные грузовые поддоны. Такой поддон сбрасывается с парашютом, через некоторое время переворачивается кверху днищем, а размещенные на нём бомбы идут к цели в режиме свободного падения.

Предполагается, что такое приспособление позволит быстро увеличить численность самолётов, способных наносить массированные бомбовые удары.

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