Вашингтон, , 15:18 — REGNUM На фоне пандемии коронавирусной инфекции, для борьбы с которой правительство США вынуждено идти на беспрецедентные расходы, пришло время администрации президента Дональда Трампа более внимательно отнестись к тому, на что уходят выделяемые на оборону страны деньги, пишет Кевин Муни в статье, опубликованной 28 мая консервативным изданием Washington Examiner.

Согласно Главному бюджетно-контрольному управления США, угрозой для боеготовности США является бесполезные, контрпродуктивные расходы, которые могут лечь на плечи не только нынешних налогоплательщиков, но и их детей и внуков. К такому выводу американские эксперты пришли, проведя анализ эффективности осуществления программы создания многоцелевого истребителя F-35.

По словам Муни, безусловно, развивать технологический потенциал страны в условиях усиления Китая и появления других угроз важно, тем не менее есть ощущение, что предпринимается ошибочная попытка вместить в один самолет всё: и стелс-технологии, и возможность вертикального взлета.

«В то время, когда экономика находится в рецессии, а государственный долг растет, затраты на оборону должны быть разумными и эффективными», — подчеркнул журналист, обращая внимание на то, что с самого начала разработки летательного аппарата программу преследовали многочисленные проблемы.

Налогоплательщикам достаточно лишь ознакомиться с основными выводами Главного бюджетно-контрольного управления, чтобы понять необходимость приостановления программы. Так, по данным управления, с 2018 по 2019 год общая смета расходов на программу F-35 увеличилась на $22 млрд с $406 млрд до более чем $428 млрд. По некоторой информации, эти издержки вызваны необходимыми обновлениями аппаратного и программного обеспечения. На этом сопряженные с F-35 расходы лишь начинаются: по данным управления, в общей сложности программа F-35 обойдется бюджету США более чем в $1,6 трлн.

«Но как насчет боеготовности? Есть ли аргумент в пользу того, что F-35 предоставит США критически важное преимущество, в котором они нуждаются в войнах XXI века, которое бы оправдывало его непомерную стоимость?» — задается вопросом журналист, отмечая, что данные управления говорят строго об обратном.

«По сути, программа F-35 сопряжена с «тысячами» недостатков, которые напрямую влияют на его, как истребителя потенциал», — продолжил он, указывая, что эти проблемы связаны и с оружейными системами, которые не соответствуют нормам безопасности.

Более того, нет и особых надежд на то, что удастся преодолеть имеющиеся проблемы и превратить его «изящную и грозную боевую машину». В частности, это связано с тем, что сама система диагностики компании Lockheed Martin Corp. стоимостью $17 млрд, используемая для анализа F-35 и выявления потенциальных недостатков, требующих ремонта, сама по себе содержит недостатки. По некоторым данным, ремонтные бригады на военных базах ежегодно проводят в среднем от 5 тыс. до 10 тыс. часов, отслеживая информацию, которую диагностическая система должна была отслеживать автоматически.

Муни заключает, что Трампу, которому известно о многих недостатках программы, пришло время остановить этот бардак, который высасывает средства из других важных проектов.