Париж, , 15:04 — REGNUM Французский видеохостинг Dailymotion взамен привычного сервиса YouTube, который попал под запрет, введенный США в ходе торговой войны с Китаем, выбрала компания Huawei для использования в своих смартфонах Huawei и Honor. Об этом сообщила пресс-служба Dailymotion.

Как сообщается в пресс-релизе, французская и китайская компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Компания Huawei встроит в программную оболочку смартфонов видеоплеер Dailymotion.

На пользовательских форумах в интернете сообщается, что на французском видеохостинге доступны видеоролики, которые блокирует YouTube.

Напомним, видеохостинг Dailymotion является одним из крупнейших сервисов в этой отрасли. Аудитория сервиса составляет около 250 млн человек.

Торговая война между США и Китаем ведется уже не первый год, выражаясь, в частности, в запретительных мерах в отношении компании Huawei. Со стороны США введены запреты, как на использование программного обеспечения для смартфонов Huawei, так и на применение комплектующих для сборки гаджетов.