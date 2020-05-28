Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM За апрель 2020 года на авторынке Санкт-Петербурга было реализовано 3 208 новых авто — на 72% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 28 мая сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

За период с января по апрель на питерском авторынке были проданы 34 623 новые легковые и легкие коммерческие машины, что на 22% ниже уровня реализации аналогичного периода год назад. Однако в эту статистику не попали результаты продаж таких марок, как BMW, Mini и Mercedes-Benz, поскольку они предоставляют только квартальные отчеты.

Стоит отметить, что апрель 2020 года стал худшим месяцем для продаж в Санкт-Петербурге с января 2010 года. Тогда дилеры Северной столицы продали 5055 новых авто, что почти на 50% оказалось меньше продаж 2009 года.

Напомним, в апреле 2020 года выпуск автомобилей на заводах Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге сократился на 89% по сравнению с апрелем 2019 года. На этих предприятиях за месяц было выпущено 4100 автомобилей.

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