Москва, , 11:24 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в Ростех) поставил Министерству обороны России партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани». Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Буревестник» выполнил обязательства по ГОЗ и отгрузил партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А в интересах Министерства обороны РФ», — сообщили в пресс-службе.

Минометный комплекс «Сани» предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств противника в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армия России получила первую партию новейших самоходных гаубиц, также известных как межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ». Это «первая поставка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» в войска.

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