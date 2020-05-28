Москва, , 09:58 — REGNUM В России из Ford Focus умельцы сделали бюджетную копию спорткара McLaren Elva. Об этом сообщается на страничке Ford Market в Instagram.

Модель была доработана таким образом, чтобы она внешне была похожа на более дорогой спидстер McLaren Elva. При переделке у Ford Focus убрали крышу, боковые стёкла, задние кресла и двери. Цвет у авто ярко-желтый.

Умельцы оснастили салон двумя ковшеобразными сиденьями. Также новинка получила пневматическую подвеску. Что касается мотора, то данных о нём, к сожалению, нет.

Ранее стало известно, что новая модель супергибрида McLaren Speedtail будет иметь гибридный мотор M840TQ производительностью 1070 «лошадей». В силовую линейку машины войдет битурбированная «восьмерка» максимальной мощностью 757 л. с. и 313-сильный электродвигатель с технологиями Формулы Е и небольшая батарея с удельной производительностью в четыре раза больше, чем у батареи McLaren P1.

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