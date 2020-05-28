Москва, , 09:19 — REGNUM Во избежание ситуации 2018 года, когда в корабле «Союз МС-09» было найдено просверленное отверстие, российский сегмент Международной космической станции (МКС) оснащен системой видеонаблюдения. Об этом 28 мая рассказал глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире программы «Соловьев live».

По словам главы Роскосмоса, было сделано все для того, чтобы данные действия невозможно было совершить даже теоретически.

«Российский сегмент МКС сегодня надежно защищен всеми необходимыми системами наблюдения и контроля», — заявил он.

Также Рогозин указал, что при этом риск нарушения герметичности МКС всегда остается, к примеру, от микрометеоритов.

«Но здесь мы понимаем рукотворный характер того, что произошло. Еще раз говорю: мы понимаем, что произошло, просто пока не можем об этом говорить», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года на МКС произошло падение давления и позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции корабле «Союз», где воздух выходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека.