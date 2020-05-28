Москва, , 08:52 — REGNUM В России могут начать использовать тяжёлые дроны для осуществления контроля границе в Арктике. Возможность их применения в настоящее время изучают российские разработчики. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

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По его словам, которые приводит ТАСС, беспилотные системы среднего и тяжелого классов, обеспечивающие передачу данных обстановки на большие расстояния, менее зависимые от погодных условий в среднесрочной перспективе будут востребованы для осуществления пограничной деятельности в удаленных районах Арктики и морях Дальнего Востока.

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Кулишов уточнил, что речь идёт о беспилотных авиационных системах (БАС) вертолётного типа, которые способны взлетать и садится как на пограничные сторожевые корабли с авиационно-техническим комплексом, так и на побережье.

«Предприятия промышленности в настоящее время изучают возможность изготовления в наших интересах БАС», — добавил руководитель погранслужбы.

Он отметил, что использование беспилотников позволяет значительно повысить эффективность охраны госграницы на труднодоступных и удаленных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что наибольшую угрозу военной безопасности России несёт в себе западное стратегическое направление.

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