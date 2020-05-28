Москва, , 07:58 — REGNUM Российский сегмент Международной космической станции (МКС) оснастили камерами видеонаблюдения после инцидента 2018 года, когда в космическом корабле «Союз МС-09» обнаружили просверленное отверстие. Об этом 27 мая заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин эфире канала «Соловьев LIVE» в YouTube.

«Российский сегмент МКС сегодня надежно защищен всеми необходимыми системами наблюдения и контроля», — сказал он.

Рогозин не стал объяснять, кто именно сделал «дырку» на корабле, добавив, что на это есть «самые разные причины», однако в Роскосмосе предприняли всё возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, в августе 2018 года в Роскосмосе сообщили об обнаружении отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС.

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