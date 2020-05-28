Нью-Йорк, США, , 02:17 — REGNUM Компания из США Looking Glass Factory представила самый большой в мире голографический дисплей, поддерживающий разрешение 8K. Об этом 27 мая сообщил журнал PC Gamer.

Производитель выложил в сеть видео, в котором демонстрируются дизайн и возможности устройства. Диагональ дисплея, который способен выдавать 60 кадров в секунду, составляет 32 дюйма.

Устройство способно выдавать 45 различных ракурсов 3D-контента, отмечается, что в случае, если у монитора будут стоять несколько человек, все они будут видеть свой вариант 3D-изображения.

Издание отмечает, что, к сожалению, пока на таком мониторе невозможно запустить видеоигру, поскольку на сегодня не существует такой видеокарты потребительского уровня, которая смогла бы выдать необходимую производительность.

Штаб-квартира Looking Glass Factory расположена в Нью-Йорке. Компания является одним из мировых лидеров в области производства голографических дисплеев.

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