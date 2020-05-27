Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Старт американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту к Международной космической станции (МКС) был отложен из-за плохих метеоусловий. Об этом 27 мая сообщила компания SpaceX в ходе прямой трансляции с космодрома на мысе Канаверал.

Отмечается, что решение об отмене запуска было принято руководителем компании. Сотрудники космодрома, отвечавшие за мониторинг погодных условий, заявили, что желательно перенести время старта космического корабля как минимум на десять минут, чтобы дождаться улучшения погоды.

Решение об отмене запуска было принято за 16 минут до запланированного времени старта. Это должен был быть первый за девять лет пилотируемый запуск космического корабля с территории США и первый за всю историю NASA, осуществляемый частной компанией. Старт был намечен на 16:33 (23:33 мск).

Планировалось, что ракета-носитель Falcon в течение восьми минут после старта будет выходить на орбиту, затем корабль Crew Dragon отделится от неё и продолжит путь к МКС за счёт собственных двигателей.

Следующая попытка запуска космического корабля намечена на 03:22 (10:22 мск) 30 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке пилотируемого космического корабля Crew Dragon перед стартом к Международной космической станции (МКС).

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