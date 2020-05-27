Москва, , 15:44 — REGNUM По итогам апреля 2020 года самым перепродаваемым подержанным пикапом в России стал Mitsubishi L200. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный месяц на вторичном рынке России был куплен 2071 пикап.

На втором месте разместилась ещё одна японская модель — Toyota Hilux. Таких авто на российском вторичном рынке было перепродано 1503 экземпляра. Тройку лидеров замыкает отечественный пикап ижевского производства — ИЖ-2717. Его автолюбители перепродали 1314 раз.

На четвёртом и пятом местах данного рейтинга разместились соответственно подержанные модели пикапов UAZ Pickup (1230 ед.) и Volkswagen Amarok (761 ед.).

Напомним, в апреле нынешнего года больше всего б/у пикапов в РФ было реализовано на вторичном авторынке Краснодарского края — 635 единиц (-14%).

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