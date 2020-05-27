Минск, , 14:28 — REGNUM В Белоруссии провели глубокую модернизацию боевой машины из состава ЗРК «Оса», сообщили 27 мая в республиканском военно-промышленном комитете.

Отмечается, что 22 мая модернизованная машина была представлена главе государства Александру Лукашенко.

«(Лукашенко) ознакомился с вариантом глубокой модернизации боевой машины 9А33−2Б из состава ЗРК «Оса», — говорится в сообщении.

Так, сообщили в комитете, была проведена модернизация станций обнаружения и сопровождения целей, телевизионно-оптического визира.

Кроме того, был заменен штатный счетно-решающий прибор на современный специализированный вычислитель. В состав боевой машины введено автоматизированное рабочее место командира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, однако в республике будут развивать ракетное производство.

По его словам, Белоруссия как «миролюбивая страна не собирается заниматься глобализмом и захватывать другие государства», поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием в стране «нет смысла разрабатывать».

Читайте также: Белоруссия освоила производство патронов и модернизацию ракет