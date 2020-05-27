Ульяновск, , 13:43 — REGNUM Переброска огневого взвода гаубичной артиллерийской батареи Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения на внешней подвеске вертолётов была включена в книгу рекордов Вооруженных сил России. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сертификате, торжественно вручённом командованию гаубичного артиллерийского дивизиона, значится, что во время проведения в сентябре 2019 года стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» была «впервые произведена экспериментальная переброска на внешней подвеске транспортно-боевых вертолётов Ми-8 в тыл условного противника огневого взвода гаубичной артиллерийской батареи».

Отмечается, что экспериментальная переброска, осуществлённая под руководством начальника артиллерии соединения гвардии подполковника Александра Чикунова, была произведена вместе с боеприпасами и орудийными расчетами.

Как сообщало ИА REGNUM, более 31 тысячи прыжков с парашютом и более 40 десантирований техники и грузов совершили в зимний период 2020 года военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

Читайте ранее в этом сюжете: Зимой 2020 года российские десантники совершили более 31 тыс. прыжков