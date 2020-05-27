Лондон, , 13:05 — REGNUM Британская автокомпания Jaguar Land Rover представит более производительные версии для всех своих будущих электрифицированных моделей, заявил управляющий директор спортивного подразделения SVO Майкл ван дер Санде в своем интервью британскому журналу Auto Express.

При этом он добавил, что на данный момент в компании не планируют выпуск более производительного электрического SVR I-Pace.

«Есть и другие вещи, над которыми мы работаем, о которых мы не можем говорить, но мы очень заинтересованы в электрификации», — пояснил топ-менеджер.

Вероятно, что одним из авто, которое получит «горячую» электрическую версию, станет полноразмерный седан XJ следующего поколения. Его премьера может состояться уже в этом году. Возможно, что новый Range Rover получит электрифицированный агрегат от специалистов подразделения SVR.

Напомним, в 2019/20 фискальном году дилеры Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations в РФ реализовали 200 машин ограниченной серии — на 42% больше, чем в предыдущем периоде.

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