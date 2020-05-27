Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Японская компания Toyota подала в США патентную заявку на обозначение Toyota BZ, которое может использоваться для американской версии Corolla Touring Sports. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Под этим названием будет выходить универсал Corolla. В документе регистрируются авторские права компании на обозначения Toyota BZ.

Таким образом, Toyota может стать одним из немногих производителей автомобилей в Соединённых Штатах, который будет продавать универсалы. На данный момент этот класс машин ограничивается немецкими и шведскими моделями компаний Volvo, Audi и Mercedes-Benz.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам апреля текущего года дилеры японской автокомпании Toyota в РФ продали 2565 машин, что на 70% меньше, чем год назад.

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