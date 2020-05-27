Нюрбург, Германия, , 11:36 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Genesis протестировал на гоночной трассе Нюрбургринг закамуфлированный прототип рестайлинговой версии компактного седана G70. Фото с испытаний разместило на своём портале издание Motor1.

Ожидается, что новинка получит фирменный стиль, в котором уже оформлены рестайлинговый седан G80 и кроссовер GV80. Такой дизайн предполагает большую фальшрадиаторную решётку.

На данный момент точно известно, что обновлённая модель седана G70 будет оснащена бензиновым турбированным мотором производительностью 290 «лошадей» рабочим объёмом 2,5 л. Этот агрегат заменит собой актуальный движок объёмом два литра.

Пока неизвестно, будет ли обновлённая модель оснащаться механической трансмиссией.

Ранее гендиректор Genesis Марк Дель Россо заявил, что по всему миру дилеры автокомпании собрали около 10 тыс. предзаказов на GV80.

Читайте также: Обнародованы цены на новый Genesis G80