Стокгольм, , 10:28 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Kia приступил в Скандинавии к испытаниям обновленной модели Rio для российского авторынка. Об этом сообщает издание «Авторевю».

Журналисты издания сообщили, что модель была замечена во время прохождения дорожных тестов на одной из скандинавских трасс. При этом некоторые части её кузова были покрыты камуфляжной плёнкой.

Предполагается, что замеченная в Скандинавии модель имеет начальную комплектацию. Об этом можно судить по наличию обычных стальных колесных дисков, а также отсутствию светодиодных дневных ходовых огней на бампере. В передней части, которая плотно прикрыта камуфляжем, ожидаются изменения конструкции радиаторной решётки, а также бампера и головной оптики.

Сзади, вероятно, модернизации подвергнется только бампер. При этом в целом больших изменений у новинки ждать не стоит. Разработчики немного доработают комплектации модели и добавят некоторые опции уже в базовую версию.

Напомним, Kia Rio уже на протяжении нескольких месяцев является самой продаваемой машиной заграничного бренда в России.

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