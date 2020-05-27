Москва, , 09:59 — REGNUM Российские специалисты создают новейшую бронированную разведывательную машину (БРМ) «Марс-2000» на базе бронетранспортера БТР-82. Об этом рассказал генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий, сообщает 27 мая ТАСС.

Он добавил, что на базе БТР-82 может быть создан самоходный зенитный ракетный комплекс малой дальности «Сосна».

Ещё одна разработка на базе БТР-82 — боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», которую создали в НПО «Стрела». Эта машина предназначена для защиты подвижных ракетных комплексов Ракетных войск стратегического назначения.

По словам Красовицкого, база БТР-82 будет востребована по мере разработки новых образцов вооружения или специального оборудования. Отличие БТР-82 от других бронированных колесных шасси — способность вплавь преодолевать водные преграды.

Для гражданских машин шасси БТР-82 пока не потребуется, здесь используется база БТР-80. Однако при необходимости в Военно-промышленной компании сделают и такую технику, заключил гендиректор.

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