Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Внедорожник Jeep Wrangler с электрическим мотором будет лучше по всем параметрам актуальной версии модели, которую оборудуют классическими двигателями внутреннего сгорания (ДВС), заявил глава отдела дизайна автокомпании Марк Аллен. Об этом сообщает CarsWeek.ru.

«Нынешний Jeep Wrangler и так без особого труда может преодолевать различные типы местности, но его полностью электрическая версия станет во всех смыслах, настоящим следующим шагом для модели» — сказал Аллен.

По мнению дизайнера, когда компания создаст электрический Wrangler, то это будет лучший Wrangler в истории. Однако сейчас все планы по данному электромобилю находятся в стадии разработки.

По словам Аллена, новый вседорожник будет лучше преодолевать бездорожье, а также сможет делать то, что не умеет делать на данный момент версия с ДВС.

Напомним, в начале мая 2020 года модели Jeep на авторынке России подорожали на 30 — 85 тысяч рублей.

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