Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Рейтинг современных маслкаров составили специалисты издания Edmunds.com.

Стоит отметить, что под термином muscle cars подразумевают зачастую американские модели автомобилей с мощным двигателем, которые производились с середины 1960-х до середины 1970-х годов. Однако представители издания нашли и современные модели, которые можно отнести к этому сегменту. Причем в их числе оказались также модели немецких брендов и даже электрокар.

Первое место занял Ford Shelby GT500, который обладает мотором V8 на 5,2 литра мощностью 770 л. с. и 847 Нм крутящего момента. На втором месте оказался Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, мощность движка которого составляет 808 «лошадей». Замыкает тройку лидеров Chevy Camaro ZL1 (V8 6,2 л, 659 л. с. и 881 Нм крутящего момента).

Четвертую и пятую строчки заняли Dodge Charger SRT Hellcat Widebody (V8 6,2 л, 717 л. с. и 881 Нм) и Lexus RC F (V8 5,0 л, 477 л. с. и 530 Нм момента).

Также в десятку современных маслкаров специалисты издания включили: Jeep Grand Cherokee Trackhawk (под капотом 707-сильный 6,2-литровый Hemi V8), Mercedes-AMG E 63 S (V8 4,0 л, 612 л. с. и 850 Нм) и Audi S8 (V8 4,0 л, 571 л. с. и 800 Нм), Nissan GT-R (V6 3,8 л, 570 л. с. и 637 Нм момента), BMW M8 (V8 4,4 л, 625 л. с. и 759 Нм крутящего момента). Замыкает топ Tesla Model S Performance (два мотора выдают 750 л. с.).

Ранее стало известно, что пикап Ford Ranger 2022 модельного года могут оснастить совершенно новым гибридным мотором (PHEV).

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