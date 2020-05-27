Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Американская компания Ford Sollers создала спецверсию модели Transit для перевозки лошадей. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Отмечается, что новинка рассчитана на транспортировку двух либо трех лошадей в зависимости от размера фургона. Данный автомобиль может заинтересовать владельцев животных, ипподромов и коневодческих хозяйств, а также других профильных организаций.

Фургон создан из сэндвич-панелей и утеплен специальным материалом на 30-миллиметровую толщину. Кузов облицован армированным стеклопластиком снаружи, а внутри отделан композитными алюминиевыми панелями.

Автопроизводители оснастили машину боковым опускающимся трапом и задними дверьми, открывающимися на 180 градусов.

В движение автомобиль приводит 155-сильный дизельный мотор рабочим объёмом 2,2 л, сочетающийся с задним приводом и механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Напомним, с января по апрель текущего года продажи моделей Ford Transit в РФ составили 3176 единиц, что на 9,3% меньше прошлогоднего результата. Таким образом, данное авто стало лидером российского рынка легких коммерческих машин среди иностранных брендов.

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