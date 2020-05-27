Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Twitter зафиксировали ее пользователи в ряде стран мира, 27 мая сообщается на специализированном сервиса Downdetector.

Больше всех жаловались жители США. Великобритании, Франции, Нидерландов, Малайзии и Японии.

49% неполадок связаны с функционированием мобильных приложений на iPhone и iPad, 13% — на Android, а 36% — с работой сайта,

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в работе микроблогов Twitter также произошел сбой.

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