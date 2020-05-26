Рим, , 23:46 — REGNUM Флагман военно-морского флота Италии, легкий авианосец «Кавур», вышел из Морского военного арсенала в Таранто после завершения работ по модернизации, сообщает 26 мая ЦАМТО со ссылкой на командование ВМС Италии.

После прохождения через судоходный канал, авианосец пришвартовался у причала во внешней бухте Мар Гранде.

Отмечено, что со времен Второй мировой войны это первый случай прохождения через канал Таранто 244-метрового корабля водоизмещением более 28 тыс. тонн.

Авианосец в течение 16 месяцев находился в одном из крупнейших в Европе сухих доков «Эдгардо Феррати» на техническом обслуживании и модернизации, которая осуществлялась с декабря 2018 года.

Одним из главных элементов модернизации были работы по обеспечению способности корабля размещать на своем борту истребители пятого поколения F-35B.

В числе прочих работ был проведен капитальный ремонт полетной палубы с нанесением на неё термозащитного покрытия для защиты палубы от воздействия реактивных двигателей F-35B.

После завершения испытаний модернизированного авианосца, экипаж флагмана ВМС Италии «Кавур» начнёт подготовку к переходу в США, где запланированы первые полёты истребителей F-35B с палубы итальянского авианосца.

По планам минобороны Италии, авиакрыло модернизированного авианосца «Кавур» должно состоять из 30 истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Авианосец «Кавур» был спущен на воду 20 июля 2004 года. 27 марта 2008 года авианосец был передан ВМС Италии

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