Москва, 26 мая 2020, 23:16 — REGNUM Модификацию новейшей самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колёсном шасси испытывают на полигоне в Нижегородской области, сообщает 26 мая телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя АО «Буревестник» Василия Набатова.
ЦНИИ «Буревестник», входящий в структуру концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», разработал колёсную версию самоходной 152-мм гаубицы «Коалиция-СВ».
Колёсная САУ выпущена малой серией на базе автомобиля КамАЗ-6550.
Одним из достоинств колёсной модификации САУ является больший эксплуатационный ресурс и способность с более высокой скоростью передвигаться по обычным дорогам.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года первая партия гусеничных 152-мм самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ» поступила в Вооружённые силы России.
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