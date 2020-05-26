Лозанна, Швейцария, , 22:25 — REGNUM Компания Logitech представила свою новую клавиатуру для геймеров G915 TKL. Об этом 26 мая сообщил журнал PC Gamer.

Новое устройство представляет собой уменьшенную версию другой клавиатуры Logitech премиум-класса — G915. Компания утверждает, что в случае отключения подсветки клавиатура может работать на одном заряде аккумуляторов в течение 135 дней. Если же подсветку оставить включенной, то заряда хватит на 40 часов.

Заряжать G915 TKL можно при помощи кабеля Micro USB, его также можно использовать для передачи данных при отключении беспроводной функции. В США клавиатура начнёт продаваться в июне 2020 года, её стоимость составит около $230.

https://twitter.com/LogitechG/status/1265179389672579072

Logitech является известным швейцарским производителем компьютерных периферийных устройств. Компания была основана в 1981 году, её штаб-квартира находится в Лозанне.

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