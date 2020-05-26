Москва, , 16:28 — REGNUM Предприятия машиностроительного холдинга «Атомэнергомаш», входящего в госкорпорацию «Росатом», начали процесс изготовления реакторных установок для строящегося российского атомного ледокола «Якутия», сообщает 26 мая РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Атомэнергомаша» Андрея Никипелова.

По его словам, реакторная установка «РИТМ-200», предназначенная для нового ледокола, уже стала для предприятия «серийным продуктом». В октябре 2019 года такие реакторы были запущены на головном ледоколе проекта 22 220 «Арктика»,

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закладки четвертого по счёту российского универсального атомного ледокола «Якутия» проекта 22 220.

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