Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге заложили новый атомный ледокол «Якутия». Новый ледокол станет четвёртым атомоходом проекта 22 220, вслед за «Арктикой» (головное судно проекта), «Сибирью» и «Уралом».

Закладка атомохода «Якутия» К.Рягузова, Балтийский завод

Все атомоходы строятся по заказу ФГУП «Атомфлот» государственной корпорации «Росатом». Всего Балтийский завод (входит в ОСК) построит пять ледоколов проекта 22 220, они станут самыми крупными и самыми мощными из всех построенных в мире атомных ледоколов.

Судостроителей Петербурга с закладкой атомохода «Якутия» поздравил вице-губернатор города Эдуард Батанов. «Примечательно, что закладка нового ледокола произошла накануне дня рождения нашего города и в день основания Балтийского завода», — отметил представитель Смольного.

Напомним, что ледоколы, которые строит Балтзавод, могут работать как в водах Северного Ледовитого океана, так и в устьях сибирских рек. Предельная толщина ледового покрытия при этом для них составляет 2,8 м.

Атомные ледоколы обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

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