Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Петербургское автопредприятие «Тойота Мотор» приступило к поставкам Toyota Camry и RAV4 в Армению. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что данное направление стало третьим экспортным рынком автомобилей завода. До этого момента предприятие Toyota в Санкт-Петербурге поставляло свою продукцию в Белоруссию и Казахстан.

В прошлом году в эти страны было вывезено 8863 машины Toyota Camry и RAV4 — 12% от всего объема, собранных на предприятии машин.

По планам «Тойота Мотор», до конца 2020 года в Армению будет поставлено около 450 машин Toyota Camry и RAV4. Ранее эти автомобили импортировались в страну из Японии.

Смена страны производителя для авторынка Армении позволила уменьшить цены на японские модели на 10%. Также клиентам станет доступен гораздо более широкий выбор модификаций, приспособленных для условий стран СНГ.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле текущего года дилеры японской компании Toyota в РФ продали 2565 машин. Это на 70% меньше, чем в апреле прошлого года.

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