Берлин, , 14:44 — REGNUM Поработать над созданием очень лёгкого небольшого автомобиля — машины, которая стала бы идеологическим преемником 550 Spyder середины 1950-х годов хочет шеф-дизайнер Porsche Михаэль Мауэр. Об этом он заявил в своём интервью изданию Car.

Новое авто может быть создано на основе 718 Boxster/Cayman. Мауэр в беседе с журналистом издания сказал, что технически автокомпания может построить сверхлёгкое спортивное авто используя новые материалы.

Однако повторить показатели авто 65-летней давности не удастся, уверен шеф-дизайнер немецкого бренда. По его словам, причиной этому станут нынешние меры безопасности, из-за которых приходится усиливать конструкцию авто и оснащать его дополнительным оборудованием. Было бы неплохо, если бы снаряжённый вес новой машины не превысил одной тонны.

Напомним, на данный момент самыми лёгкими автомобилями в модельной линейке Porsche являются 718 Cayman T и 718 Boxster T. Их масса в снаряжённом состоянии составляет 1350 кг.

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