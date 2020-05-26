Одесса, Украина, , 13:08 — REGNUM В Одесской области Украины продолжатся испытания крылатых ракет «Нептун», сообщила 26 мая пресс-служба оборонного госконцерна «Укроборонпром».

"Сегодня на полигоне «Алиби» начнется очередной этап испытаний комплекса крылатых ракет РК-360МЦ «Нептун» от ГККБ «Луч»! Стрельбы планируют завершить до 30 мая», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что предыдущие стрельбы в условиях реальных радиопомех, к которым также была привлечена авиация, состоялись месяц назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области Украины прошли испытания противотанкового комплекса «Корсар», который способен поражать любую бронированную цель на расстоянии 2,5 км.

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