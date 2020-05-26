Одесса, Украина, 26 мая 2020, 13:08 — REGNUM В Одесской области Украины продолжатся испытания крылатых ракет «Нептун», сообщила 26 мая пресс-служба оборонного госконцерна «Укроборонпром».
В пресс-службе напомнили, что предыдущие стрельбы в условиях реальных радиопомех, к которым также была привлечена авиация, состоялись месяц назад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области Украины прошли испытания противотанкового комплекса «Корсар», который способен поражать любую бронированную цель на расстоянии 2,5 км.
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