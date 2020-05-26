Лондон, , 12:51 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover тестирует прототип обновленного Land Rover Discovery. Снимки с тестов опубликовало издание Automedia.

Судя по всему, внешность внедорожника почти не изменится. Хотя все можно списать на фирменный камуфляж. Однако ряд автоэкспертов считают, что изменения экстерьера обновленного Land Rover Discovery будут минимальные. Вполне возможно, что будет переделана оптика, а также бамперы внедорожника.

Ожидается, что силовая линейка новинки будет расширена. Это обусловлено европейскими экостандартами. Поэтому наверняка появятся такие гибридные установки, как у «младших» Evoque и Discovery Sport. Хотя, возможно, что и будет что-то новое в этом плане.

Напомним, в России за январь-март 2020 года было продано 272 экземпляра Land Rover Discovery Sport, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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