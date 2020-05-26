Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Пилотируемый космический корабль Crew Dragon прошёл проверку перед стартом к Международной космической станции (МКС), намеченным на 27 мая. Об этом сообщила 25 мая руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Кэти Лидерс во время телефонного брифинга.

По её словам, Crew Dragon успешно прошёл огневые испытания 22 мая. Репетиция всех этапов предполетной подготовки, которые должны состояться 27 мая, прошла без сбоев и с опережением графика.

«Сегодня мы успешно провели проверку готовности к запуску», — сказала Лидерс.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, старт которого назначен на 27 мая, должен доставить на МКС астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена. Это будет первый пилотируемый полёт американского корабля с 2011 года, когда была прекращена программа Space Shuttle. На запуске Crew Dragon намерен присутствовать президент США Дональд Трамп.

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