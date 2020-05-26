Сеул, , 08:45 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Hyundai обнародовала тизерное изображение нового Hyundai Santa Fe 2021 модельного года. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба марки.

Тизер Santa Fe нового поколения Пресс-служба Hyundai

На изображение показана передняя часть кузова. Заметно, что новое поколение кроссовера получит оригинальные сплит-фары, оснащенные Т-образными светодиодными ДХО. Это первое заметное отличие от предыдущих версий Santa Fe.

Радиаторная решетка также получилась несколько другой. Известно, что для комплектаций «Стандарт» и «Люкс» будет предлагаться решетка с двумя различными вставками.

Впервые Hyundai добавит в оснащение Santa Fe новые электрифицированные трансмиссии: гибрид и подключаемый гибрид.

Это первая модель Hyundai для авторынка Европы, которая построена на базе совершенно новой платформы третьего поколения.

Ранее стало известно, что 25 мая на чешском заводе Hyundai стартует производство обновленных моделей Hyundai i30.

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