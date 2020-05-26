Москва, , 07:59 — REGNUM Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью 2020 года, сообщил 26 мая источник в оборонно-промышленном комплексе в беседе с РИА Новости.

Экспериментальным опытным носителем этих беспилотников станет атомная подводная лодка «Белгород», относящаяся к проекту 949А «Антей», но изменённая в проект 09852 специально для выполнения новых задач.

«Посейдона» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов», — сообщил собеседник.

Штатный носитель «Посейдонов» — АПЛ проекта 098531 «Хабаровск» — планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, после чего в течение двух лет будут проходить его испытания.

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