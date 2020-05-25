Севастополь, , 23:30 — REGNUM В акватории Черного моря стартовал следующий этап государственных испытаний морского буксира «Андрей Степанов», сообщает 25 мая отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь).

Экипаж буксира вместе с заводской сдаточной командой проводит наладку и проверку электроэнергетической системы судна, проверяет работу главной энергетической установки на разных режимах эксплуатации, испытывает электроэнергетическое оборудование и резервные источники электропитания.

Ранее экипаж нового морского буксира «Андрей Степанов» провел тренировки, отработав приемку вертолетов на палубу своего судна.

Испытания проводятся в рамках подготовки морского буксира «Андрей Степанов» к передаче в состав Военно-морского флота России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в феврале 2020 года, в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота был принят морской буксир аналогичного типа «Сергей Балк».

Справка: морские буксиры проекта 23 470 предназначены для выполнения буксировки судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, как в акваториях морских портов, так и в условиях открытого моря.

Кроме того, имея на борту специализированное оборудование, морские буксиры этого типа способны выполнять операции по тушению пожаров на различных надводных объектах.

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