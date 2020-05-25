Москва, , 22:39 — REGNUM Министерство обороны России планирует усилить защиту базы стратегических подводных ракетоносцев на Камчатке с помощью противодиверсионных катеров «Раптор», сообщает 25 мая газета «Известия» со ссылкой на источник в Главкомате ВМФ.

До конца года Тихоокеанский флот получит два таких катера, оборудование и вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать затаившихся на берегу или плывущих под водой диверсантов.

По информации издания, «Рапторы» усилят охрану военно-морской базы в Вилючинске, где дислоцированы атомные подводные ракетные крейсеры.

Экипажи катеров «Раптор», оснащённых также и беспилотниками, будут выполнять эти задачи совместно с бойцами морских противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Тихоокеанского флота, которые могут высаживаться на берег для ликвидации диверсионных групп противника.

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