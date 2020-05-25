Нью-Дели, , 15:46 — REGNUM Журналисты заметили на дорогах Индии скутер Yamaha Cygnus-X 125 во время дорожных испытаний. Снимки новинки размещены на сайте VIVA.

Вполне возможно, что новинка получит такой же мотор с жидкостным охлаждением, как у NMax 125. Таким образом, Cygnus-X 125 станет первым скутером Yamaha с таким мотором на авторынке Индии. Однако компания официально никак не подтвердила данную информацию.

Большой скутер Cygnus-X 125 будет выделяться агрессивным и современным внешним видом. Какого объёма будет багажник под сиденьем не сообщается. Другие подробности тоже, скорее всего, появятся ближе к премьере байка.

Напомним, на данный момент в линейке Yamaha Motor India есть три модели мотоцикла с движком на 125 куб. см., который получил воздушное охлаждение. Это модели Rayzr 125 FI, Rayzr Street Rally 125 FI и Fascino 125 FI.

Читайте также: Обнародованы сроки выпуска мотоцикла MV Agusta Rush 1000