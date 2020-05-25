Токио, , 14:48 — REGNUM Японская компания Honda намерена выпустить недорогой новый пятидверный семейный хэтчбек специально для развивающихся стран. Об этом сообщает агентство Autocar.

Автопроизводители создали новый хэтчбек на основе модели City седьмого поколения, который был официально представлен в прошлом году, а сейчас собирается на таиландском заводе и реализуется на развивающихся автомобильных рынках.

В качестве силовой установки у хэтчбека будет такой же мотор и внешние панели кузова, что и у седана. При этом задняя часть у пятидверки будет оригинальной.

Будущая новинка, которая ещё не обзавелась названием, будет реализовываться на рынках КНР, Бразилии, государств Юго-Восточной Азии.

Ранее стало известно, что компания Honda запатентовала во Всемирной организации интеллектуальной собственности наименование ZR-V для своего самого маленького кроссовера.

Читайте также: Honda разработала сервис Android Auto для Gold Wing