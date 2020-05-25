Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Американская тюнинговая компания Newport Convertible Engineering (NCE) представила модернизированный электромобиль Tesla Model 3 с откидной крышей. Об этом сообщается на сайте FormaCar.

Специалисты NCE усилили кузов электрокара и произвели замену заводской жёсткой крыши седана на складную тканевую. При этом тюнеры сохранили все четыре двери и элементы средних стоек, в которые вмонтированы видеокамеры системы автопилота.

Стоит отметить, что модернизация обойдётся покупателям новой версии Tesla Model 3 не дёшево.

Самая минимальная цена кабриолета равна 29,5 тыс. долларов (около 2,1 млн руб.), а за вариацию, имеющую электрический привод крыши, придётся заплатить 39,5 тыс. долларов (около 2,84 млн рублей). При этом стоимость базовой комплектации электрокара Tesla Model 3 составляет 39,9 долларов (около 2,87 млн рублей).

Ранее стало известно, что автокомпания Tesla планирует разместить новое производство электрокаров в районе американского города Остин, штат Техас.

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