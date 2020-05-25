Москва, 25 мая 2020, 13:11 — REGNUM Авианосец «Теодор Рузвельт», скорее всего, направится в Тихоокеанский регион, считает член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин. Об этом он заявил 25 мая ИА REGNUM, комментируя новость о том, что авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт», где ранее была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, в первый раз вышел в море после двухмесячного нахождения на карантине на базе.
Кроме того, как подчеркнул военный эксперт, хотя заболевшие COVID-19 есть в вооружённых силах всех стран, американскому авианосцу досталось «по первое число».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец апреля 2020 года среди экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» коронавирусом были заражены 955 человек.