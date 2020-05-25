Москва, , 13:11 — REGNUM Авианосец «Теодор Рузвельт», скорее всего, направится в Тихоокеанский регион, считает член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин. Об этом он заявил 25 мая ИА REGNUM, комментируя новость о том, что авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт», где ранее была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, в первый раз вышел в море после двухмесячного нахождения на карантине на базе.

«Его вернули с боевой службы. Поменяли частично экипаж. И отправили опять в море. Это нормальная ситуация. Другой вопрос, куда он пойдёт. Скорее всего, опять пойдёт в Тихоокеанский регион, так как сейчас у США возникают определённые проблемы с Китаем. Возникают вопросы по поводу происхождения коронавируса, торговые войны не прекращаются. Весьма напряжённые отношения, — сказал Дандыкин. — Поэтому вернули боеготовность кораблю и отправили его в море. Американцы стараются показать, что они самая великая военная держава и самая великая морская держава. Действительно, флот США — один из лучших военных флотов. Как бы ни развивался флот Китая».

Кроме того, как подчеркнул военный эксперт, хотя заболевшие COVID-19 есть в вооружённых силах всех стран, американскому авианосцу досталось «по первое число».

«Речь шла о сотнях и сотнях. Это было шоком для командования флота», — сказал Дандыкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец апреля 2020 года среди экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» коронавирусом были заражены 955 человек.