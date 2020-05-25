Москва, , 12:57 — REGNUM Для того, чтобы не допустить колонизации Луны другими государствами и её приватизации, России нужно самой высадиться на поверхность естественного спутника Земли, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который сказал, что Россия не допустит приватизации Луны.

«Как сделать, чтобы этой возможности не возникло? Надёжнее всего высадиться самим на той же самой Луне. Причём достаточно быстро. Думаю, что чисто технически возможности для этого у нас есть, — сказал Вассерман. — У нас значительно больше успехов по части ракетных двигателей, чем у американцев. И соответственно больше возможностей создать ракету лунного класса. У нас значительно больше, чем у американцев, опыта стыковок в космосе. Мы можем использовать схемы, предусматривающие стыковку нескольких запущенных ракет, с тем чтобы получить уже в космосе конструкцию, способную слетать к Луне и обратно. Такие варианты теоретически и давно, и хорошо проработаны. Но для задач краткосрочного посещения Луны хватило бы и систем с запуском одной ракетой. А вот для задач длительного пребывания на Луне потребуются системы со сборкой на орбите».

Однако, как пояснил Вассерман, единственное, во что всё это упирается, это финансирование.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин пообещал, что Россия не допустит приватизации Луны.