Москва, , 12:48 — REGNUM В будущем есть риск, что США нарушат соглашение о едином и неделимом космосе, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что Россия не допустит приватизации Луны.

«Если опираться на исторические прецеденты, то на протяжении большей части истории человечества любая территория автоматически присваивалась той державой, которая первая на эту территорию высадилась, — призвал не забывать Вассерман. — Другое дело, что нужны были ресурсы на то, чтобы удержать новые земли. Значительная часть войн шла за передел уже поделенного мира. Во избежание подобных войн в своё время было принято соглашение о том, что космос — это общее и неделимое достояние всего человечества. Но сейчас США методично выходят из всех международных соглашений и провозглашают себя исключительной страной. То есть страной, которая не подчиняется никаким международным соглашениям и в то же время требует, чтобы этим же соглашениям подчинялись все остальные».

Поэтому, как подчеркнул Вассерман, есть риск, что соглашение о едином и неделимом космосе будет американцами по возможности нарушено.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что приватизация Луны незаконна и противоречит международному праву.