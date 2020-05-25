Пекин, , 12:16 — REGNUM Китайская компания Geometry (принадлежит Geely) рассекретила хэтчбек Geometry C с электромотором. Об этом сообщается на сайте Kolesa.ru.

Geometry C станет второй моделью в линейке относительно бюджетных электрокаров суббренда после седана Geometry A.

Несмотря на то, что новинка позиционируется как кроссовер, фактически авто является хэтчбеком с неокрашенным пластиковым обвесом на кузове.

Новый автомобиль построен на платформе GE2.0. Длина модели составляет 4432 мм, а межосевое расстояние равно 2700 мм. Дизайн Geometry C похож на седан A. У обоих авто нет имитирующей решетку радиатора пластины.

Новую модель автопроизводители оснастили головной оптикой на светодиодах, выдвижными ручками дверей и стильными зеркалами заднего обзора, закреплёнными на изящных ножках.

Ранее автопроизводитель Geely представил рестайлинговую вариацию минивэна Jiaji, который специалисты компании создали совместно со специалистами шведской компании Volvo.

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